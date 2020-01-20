مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة 1% بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.04% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى 13773 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%، بينما انخفض المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 279.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 36.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 315.9 مليون جنيه.

وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور للسمسرة، لمصراوي، إن تراجع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم يرجع إلى تراجع سهم التجاري الدولي بنسبة 0.97%، ليغلق السهم عند سعر 85.6 جنيه، بعد ارتفاع استمر عدة جلسات.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.68%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 13918 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.