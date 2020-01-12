متوسط سعر الدولار بالمركزي ينخفض 4 قروش ويهبط لأقل من 16 جنيها للبيع

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض متوسط أسعار الدولار في البنوك، بنحو 4 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي ليكسر سعر البيع حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.8964 جنيه للشراء، و15.9964 جنيه للبيع، مقابل 15.9381 جنيه للشراء، و16.0381 جنيه للبيع الخميس الماضي.

ويشهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا في عدد من البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي، بعد انخفاضه يوم الخميس أيضا.