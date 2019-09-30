بنك لبنان المركزي: تعميم جديد سينظم توفير الدولار للمصارف

القاهرة- وكالات:

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، إن تعميما سيُصدره البنك غدا سيخفف الضغط على طلب الدولار الأمريكي لدى شركات الصرافة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف سلامة، أنه اجتمع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، وإن البنك المركزي يدبر احتياجات العملة الأجنبية للقطاعين العام والخاص.

وتابع "إنه سوف يستمر بذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير".

وقال سلامة، إن التعميم الذي سيصدر غدا الثلاثاء سينظم توفير الدولار، "للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين".

والليرة اللبنانية مربوطة بسعر صرف عند 1507.5 للدولار منذ أكثر من عشرين عام.