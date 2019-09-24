"الاتصالات" تستعرض الفرص الاستثمارية في مصر أمام الشركات الفرنسية

كتب- محمد علاء الدين:

استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية على التواجد والتوسع في السوق المصري، خلال الاجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف MEDEF العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية، وبحضور مسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء من وزارة الاتصالات، أشار وزير الاتصالات إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2018-2019؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16%، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 4%.

كما بلغت نسبة نمو الاستثمارات في القطاع نحو 23%، وبلغ حجم صادرات الخدمات الرقمية نحو 3.6 مليار دولار؛ مؤكدا على اهتمام الدولة بتبني التقنيات الحديثة لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة وعلوم البيانات، بحسب البيان.

وأوضح وزير الاتصالات أن مصر انتهت من إعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى بناء قاعدة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات والمطورين، وإيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كما استعرض محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وبناء الكفاءات الرقمية؛ موضحا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وكذلك أهم الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي والتي من المقرر أن تصل الى 174 خدمة رقمية.

وأشار إلى اهتمام مصر بتوطين صناعة الإلكترونيات لتلبية احتياجات المشروعات القومية الخاصة بالتحول الرقمي، موضحا الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التشريعية حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع العمل على إصدار قوانين حماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية.

وأكد على حرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية من خلال دعم العديد من المبادرات لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التنمية ومن أبرزها التعاون في بناء القدرات في مجال التكنولوجيات المتقدمة من خلال المؤسسات الأكاديمية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إقامة معمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي في مصر، وإطلاق المنصة القضائية الرقمية الافريقية التي تربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة.

كما تقوم الوزارة بتنفيذ مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية التي تهدف إلى تأهيل الشباب المصري والإفريقي في مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة.

هذا وتضم مؤسسة ميديف MEDEF العالمية أكثر من 7 آلاف شركة فرنسية وتعمل على خدمة تنمية الشركات الفرنسية ودعم خبراتها في التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي وإقامة شراكات طويلة الأجل وإيجاد فرص استثمارية لها في الخارج.

كما عقد الوزير لقاءات ثنائية مع عدد من الشركات الفرنسية التابعة لمؤسسة ميديف العالمية التي أبدت رغبتها في توسيع أعمالها والاستثمار في مصر.

تأتي هذه اللقاءات تأتي في إطار زيارة وفد وزارة الاتصالات لفرنسا والتي تتضمن عقد اجتماعات مع مسؤولي الحكومة الفرنسية، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.