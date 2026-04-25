إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات السبت

كتب : آية محمد

09:51 ص 25/04/2026 تعديل في 09:54 ص

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
whatsapp icon
ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية السبت 25-4-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4660 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5990 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7990 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79900 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248489 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 4709 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

علاقات

نصائح طبية

زووم

زووم

زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان