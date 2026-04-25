ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

11:54 ص 25/04/2026

أسعار البيض والدواجن

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 111.85 جنيه، بزيادة 2.04 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 96.11 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 125.33 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 124.16 جنيه، بتراجع 11.52 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 129.27 جنيه، بتراجع 11.22 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
رياضة محلية

غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
طارق الشناوي يعلق على تصريحات رئيس الجالية المصرية بفرنسا عن هاني شاكر
زووم

طارق الشناوي يعلق على تصريحات رئيس الجالية المصرية بفرنسا عن هاني شاكر

"أطمئنكم مهما تعاظمت التحديات" رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير
مصراوى TV

"أطمئنكم مهما تعاظمت التحديات" رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير
يتساوى مع رونالدو.. محمد صلاح يطارد رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

يتساوى مع رونالدو.. محمد صلاح يطارد رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي
لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور
أخبار المحافظات

لغز نسناس مدينة السادات المحير: أين ذهب الهارب من الحديقة؟ -صور

