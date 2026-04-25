هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، المصريين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وكتبت قرينة الرئيس عبر حسابها على فيسبوك، قبل قليل: "في ذكرى عيد تحرير سيناء، نُحيّي تضحيات أبطالنا ونفخر باستعادة أرضنا الغالية.

رحم الله الشهداء، وكل عام وأنتم بخير".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد هنأ اليوم أيضًا الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذا اليوم يجسد العزة والإرادة المصرية.

