البورصة تعمق خسائرها والمؤشر الرئيسي يهبط 2% بعد ساعة من بداية التداول

القاهرة- مصراوي:

عمقت مؤشرات البورصة خسائرها بعد ساعة من بداية جلسة التداول اليوم الثلاثاء، لتواصل نزيف النقاط الذي بدأ منذ يومين.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 2.07% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13468 نقطة.

كما هبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.24% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.28%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي بدأ جلسة التداول على تراجع 0.65%.

وكانت مؤشرات البورصة واصلت أمس الاثنين تراجعها الجماعي للجلسة الثانية على التوالي وسط مبيعات من المستثمرين الأجانب، وإقبال من المصريين والعرب على الشراء، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.47% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 13653 نقطة.