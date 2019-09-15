هشام عز العرب: عدد عملاء البنك التجاري الدولي يتجاوز 1.3 مليون عميل

كتبت منال المصري:

قال هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي "CIB"، إن قاعدة عملاء البنك وصلت حاليا إلى أكثر من 1.3 مليون عميل، بالإضافة إلى أكبر 500 شركة في مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد للإعلان عن تنظيم البنك بطولتي "‎‎سي آي بي بطولة العالم للأسكواش سيدات 2019-2020"، و" سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للأسكواش 2019 البلاتينية"، والتي ستقام في الفترة من 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2019.

وأضاف عز العرب أن عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنك وصل إلى 985 ماكينة، كما يمتلك البنك 14.5 ألف نقطة بيع منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن عدد فروع البنك يبلغ 202 فرع منتشرة على مستوى المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين بالبنك يتجاوز 6800 موظف.

وقال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن البنك يقدم دعما ماليا لجوائز ‎"سي آي بي" بطولة العالم سيدات للأسكواش بقيمة 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة "سي آي بي مصر الدولية المفتوحة للأسكواش" يصل إلى 185 ألف دولار.

وتقام بطولة العالم لسيدات الإسكواش تُقام في مصر للمرة الرابعة، حيث تم تنظيمها في شرم الشيخ عام 2010، والقاهرة عام 2014، والجونة عام 2016، لتعود هذا العام بتنظيم مشترك من البنك التجاري الدولي، وشركة "IEvents".