البترول تعتمد نتائج أعمال شركتي السويس والنصر للبترول خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تهدف للالتزام بتنفيذ برنامج العمل المتكامل لتطوير صناعة التكرير وتصنيع البترول وزيادة الطاقات التكريرية وتحسين القدرات وكفاءة تشغيل المعامل وإنشاء وحدات جديدة بهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن الوزارة تلتزم بإجراءات الأمن الصناعي والسلامة في كافة مراحل التشغيل للحفاظ على الأفراد والأصول الإنتاجية وحماية البيئة والاستمرار في تدريب العاملين ورفع كفاءتهم في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يهدف إلي تحسين الأداء وترشيد الإنفاق وتوفير المعلومات الدقيقة التي تسهم في دعم اتخاذ القرار.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018/2019، بحسب البيان.

وقال محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، إن كميات الخام التي تم تكريرها بلغت حوالي 1.6 مليون طن بزيادة نسبتها 36% على العام السابق حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت في المساهمة في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن قيمة ما انتجته الشركة ارتفع إلى حوالي 2.4 مليار جنيه.

وبحسب عيلوة فإنه جاري تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية حيث جاري تطوير وتحديث مجمع التفحيم بالشركة متضمناً وحدة إنتاج البوتاجاز باستخدام أحدث التكنولوجيات للوصول إلى أقصى طاقة تشغيلية وتحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة مثل وقود الطائرات والبوتاجاز وإنتاج سولار مطابق للمواصفات الأوروبية.

وأضاف أن الشركة تعمل على مشروع إنشاء وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت ويهدف إلى إنتاج 396 ألف طن سنوياً، كذلك جاري تنفيذ مشروعى الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وعرض محمد عبد الله حسن، رئيس شركة النصر للبترول، نتائج أعمال الشركة والتي كررت حوالي 3.7 مليون طن خام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت.

وارتفعت قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالى 2018/2019 إلى حوالي 2.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% على العام السابق.

وأضاف حسن أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 384 مليون جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة.

وقال حسن إن التكامل مع شركات البترول في منطقة السويس البترولية ساهم في توفير مواد التغذية للمشروعات من خلال توفير كميات من النافتا اللازمة والسولار والترباين من شركة أنابيب البترول وكذلك النافتا والنافتا الخفيفة لاستكمال تغذية جهاز الإصلاح من شركة السويس لتصنيع البترول.

وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالي مليار دولار.