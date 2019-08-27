تراجع البلطي وارتفاع الجمبري والكابوريا.. أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، ليتراوح بين 23 و26 جنيها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس، التي وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهين ليتراوح بين 50 و66 جنيها، وارتفع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري، 10 جنيهات ليتراوح بين 300 و360 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و200 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 35 و45 جنيها، وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.