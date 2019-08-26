4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق العبور عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين جنيهين و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين جنيهين و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين جنيهين و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4.5 جنيه.

الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيهين و3.5 جنيه.

البامية بين 14 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التين برشومي بين 5 و8 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 17 و 25 جنيها.