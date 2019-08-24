الإحصاء: 3.8 مليار دولار صادرات مصر لدول السبع في 6 أشهر

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان للجهـاز المركـزي للتعبئـة العـامـة والإحصاء اليوم السبت.

وبحسب البيان جاءت أمريكا على رأس قائمة دول مجموعة السبع من حيث الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها مليار دولار، يليها إيطاليا 951.7 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 719.1 مليون دولار، ثـم كندا 341.4 مليون دولار، ثـم ألمانيا 339.7 مليون دولار، ثم فرنسا 330.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 83.6 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتسجل 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.

وجـاءت أمريكا فـي مقـدمة دول مجمـوعــة السبع مــن حيـث الـواردات المصـريـة خـلال النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، يليها ألمانيا 2.1 مليار دولار ثم إيطاليا 1.5 مليار دولار ثم فرنسا 861.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 773.5 مليون دولار ثم اليابان 575.9 مليون دولار، وأخيراً كندا 160 مليون دولار.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبري 12.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 12 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4%.

وقال البيان إن قيمة صافي استثمارات دول مجموعة السبع بمصر ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالي الماضي لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق بنسبة ارتفاع قدرها 5.7%.

واحتـلت المملكـة المتحـدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الأعلى استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي حيث سجلت قيمة استثماراتها 2.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 115 مليون دولار ، ثم فرنسا 88.7 مليون دولار، ثم إيطاليا 51 مليون دولار، ثم اليابان 16.4 مليون دولار، وأخيراً كندا 9.4 مليون دولار.

وتنطلق اليوم السبت في فرنسا قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، وتتناول هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، سبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.