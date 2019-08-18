أسعار الدولار تستقر في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرسعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح.

وحافظ سعر الدولارعلى مستواه في بنكي الأهلي ومصر عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وأبو ظبي الإسلامي عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي البركة، وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65