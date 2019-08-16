الذهب يتجه نحو ثالث مكسب أسبوعي بفعل مخاوف التجارة والنمو

القاهرة – وكالات:

نزلت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحسب وكالة رويترز، بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1518.60 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1529.10 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، وإن النزاع مع بكين سيكون قصيرا نوعا ما.

يأتي هذا بعد أن توعدت بكين بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار لكنها دعت الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.

ومع استمرار قضية التجارة دون حل، يتحوط المستثمرون من تباطؤ عالمي بشراء أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين الياباني وسندات الخزانة الأمريكية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون عوائد السندات التي أجلها عامين للمرة الأولى في 12 عاما. ويعتبر انقلاب منحنى العائد على نطاق واسع تحذيرا من أن الاقتصاد يتجه صوب الركود.

وزاد الذهب 7.4% أو أكثر من 100 دولار منذ بداية الشهر وسط تصاعد التوترات التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للتوقعات على مستوى العالم.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي.