التنظيم والإدارة يصدر قرار استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بجهاز الدولة

القاهرة- مصراوي:

أصدر صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقال بيان صحفي من الجهاز اليوم السبت إن القرار جاء عقب الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلى الدليل الاسترشادي المعد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويهدف هذا التقسيم إلى المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ووضع آليات وبرامج تنفيذها ومؤشرات أدائها ومتابعة إنجازها، والتنبوء بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.

وقال البيان إن القرار حدد عدة اختصاصات للتقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية منها وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، إلى جانب التأكد من الاتساق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية وموازنة الوحدة.

كما تضمنت الاختصاصات التفاوض مع الوزراة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بتمويل الخطة الاستثمارية للوحدة، وإعداد الخطط والسيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث، وإدارة المشروعات الموجودة بالوحدة وفقًا للأسس العلمية المعتمدة.

وتتكون الإدارة الاستراتيجية من أربعة تقسيمات فرعية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وحدد القرار اختصاصات كل تقسيم فرعي، بحسب البيان.

ووضع القرار شرط في من يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وهو اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية بنجاح التي تحددها كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتتولى وزارة التخطيط تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للتقسيمات الثلاثة الأولى، بينما تتولى اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تقديم الدعم للتقسيم الرابع.

وقال البيان إنه بناء على هذا القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير أو استحداث التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر القرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق له، الذي أوجد مسميات وظيفية تستخدم لأول مرة بالجهاز الإداري للدولة منها وظائف: مُخطط استراتيجي، ومحلل سياسات، واخصائي متابعة وتقييم، وخصائي إدارة أزمات وغيرها.