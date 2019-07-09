هبوط أسعار الذهب عالميا مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في أسابيع

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفعل تقلص توقعات إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية، رغم أن هبوط أسواق الأسهم كبح خسائر المعدن الثمين، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1392.64 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1396.30 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو، المحلل لدى فيليب فيوتشرز، "ضعف أسعار الذهب يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع توقعات خفض الفائدة وتعافي عوائد السندات، الأسواق ما زالت تضع في الحسبان خفضا للفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكن يبدو أن المعنويات تضعف والدولار ينتعش"، بحسب رويترز.

ودار مؤشر الدولار قرب ذروة ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى.

لكن انخفاض أسعار الذهب كان محدودا بفعل تراجع الأسواق المالية، مع انخفاض الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.1% إلى 15.04 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1557.63 دولار، وهبط البلاتين 0.3% إلى 810.95 دولار.