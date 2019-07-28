الدولار ينخفض في البنك العربي الأفريقي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته في تعاملات الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا، في البنك العربي الأفريقي إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولارفي بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.57 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.67 جنيه.