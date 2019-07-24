الاتصالات تبحث استعدادات تنظيم مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

خلال اجتماع بين محافظ جنوب سيناء مع مسؤولي وزارة ا

كتب- محمد علاء الدين:

عقد مسؤولون بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا موسعا في مدينة شرم الشيخ، مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء، جاء الاجتماع على هامش افتتاح وزارة الاتصالات فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية، الذي ينظمه البريد المصري، بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي تحت شعار "وجهات النظر الاقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030" بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعمرو بدوي رئيس المؤتمر، والسيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويعد مؤتمر الاتصالات الراديوية من أهم الفعاليات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، وتحظى بمشاركة معظم رؤساء الهيئات التنظيمية في شتى أنحاء العالم والأطراف الفاعلة الرئيسية في مجال إدارة الطيف الترددي.

وقالت وزارة الاتصالات إن هذا الاجتماع هو بداية لسلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تذليل كافة العقبات للخروج بهذا المؤتمر بالشكل الذي يليق بمصر؛ خاصة وأن من المتوقع أن يحضره ممثلون عن أكثر من 190 دولة.

وأضافت أنه سيتم خلال هذا المؤتمر الاتفاق على المعايير والتعريفات العلمية للجيل الخامس، وسيتم توثيق هذه المعايير في وثيقة يتم إصدارها باسم "ميثاق شرم الشيخ"، والتي ستدخل تاريخ صناعة الاتصالات، كما ستصبح مرجعا عالميا لهذه الصناعة لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن كافة الاجهزة والهيئات بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم كافة الدعم المطلوب لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل خروج المؤتمر في أفضل صورة.