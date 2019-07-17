فودافون تطلق منصة إلكترونية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

كتب- محمد علاء الدين:

وقعت شركة فودافون مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لإطلاق منصة رقمية لدعم ورعاية مبادرات وأعمال ريادة الأعمال وتقييم مشروعاتهم بالإضافة إلى تولي جوانب التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وقال بيان صحفي لشركة فودافون اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يتضمن قيام الشركة باختيار أفضل الكوادر الشبابية من المدارس والجامعات المصرية ومختلف التجمعات الشبابية من منظمات المجتمع المدني وذلك للانضمام لمنظومة التدريب والتأهيل العملي التي سيتم تنفيذها داخل أروقة الشركة وإداراتها وأقسامها المختلفة.

وسيساعد ذلك على دعم قدرات الشباب العملية والذهنية فضلاً عن مساعدتهم على تنمية واكتشاف مواهبهم المختلفة، بحسب البيان.

ويتضمن التعاون تنفيذ ورش عمل مخصصة للفتيات التي تتراوح أعمارهم بين 14 حتى 18 سنة لتدريبهم على مجالات التكويد وتصميم المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج محادثات على مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن تنفيذ محادثات شهرية مجانية من خلال الشركة مصممة بشكل يسمح للشباب للحصول على التعليم والتدريب وكيفية تطوير واستخدام مهاراتهم وفهم كيفية بناء مسارهم الوظيفي.

كما يتضمن التعاون إطلاق البرنامج التطوعى "يلا نشارك" وهو برنامج خيرى يتم إطلاقه في أكثر من 4 آلاف مركز شباب في جميع المحافظات بغرض الاستفادة من طاقات الشباب التطوعية واشتراكهم في أنشطة ومشروعات وبرامج تنموية ومجتمعية سواء باستخدام مهارات الشباب الشخصية أو المهنية وكذلك الترويج للبرامج البيئية.