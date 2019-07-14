"التنظيم والإدارة" يستضيف ورشة عمل إقليمية عن اختيار كوادر القطاع العام

القاهرة- مصراوي:

تستضيف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ورشة العمل الإقليمية التى تنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري.

وتقام الورشة تحت عنوان، مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030، بحسب بيان من الجهاز، اليوم الأحد.

وتناقش ورشة العمل دوافع إعداد إطار عربى مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.

ومن المقرر أن يزور المشاركين مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتعرف على التجربة المصرية في تطوير الإدارة العامة والموارد البشرية، وعلى آلية عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات.

يذكر أن العمل في المشروع الإقليمي حول "تطوير الكفاءات الوظيفية" بدأ في أعقاب توصيات الورشة التي نظمتها (الإسكوا) حول "الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع العام في فلسطين" ما بين 12 و14 ديسمبر 2017.

ويشارك في الورشة ممثلون عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت .