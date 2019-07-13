أبو الفتوح: البنك الأهلي ضخ 7 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري

كتبت منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ تمويلًا بقيمة 7 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن عدد المستفيدين من المبادرة وصل 70 ألف مستفيد ويستحوذ محدودي الدخل على نسبة 95% من إجمالي التمويلات، مشيرًا إلى أن البنك يواصل دعم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط بفائدة تتراوح بين 5% و7% متناقصة.

وكان البنك المركزي قرر في فبراير الماضي إيقاف دعم مبادرة التمويل العقاري بعد ما ضخت البنوك تمويلات تجاوزت 20 مليار جنيه بفائدة مدعمة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل.

وأعلن المركزي أن وزارة المالية تتولى دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري من فبراير الماضي لمحدودي الدخل فقط وإيقاف المبادرة على شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل.