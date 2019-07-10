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    جهاز تنظيم الاتصالات يفتتح غدا وحدة قياس جودة خدمات المحمول

    01:16 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    جهاز تنظيم الاتصالات يفتتح غدا وحدة قياس جودة خدمات المحمول

    وحدة قياس واختبار جودة خدمات المحمول

    كتب- محمد علاء الدين:

    تفتتح وزارة الاتصالات، غدا الخميس، وحدة قياس واختبار جودة خدمات المحمول، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القرية الذكية.

    وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن الوحدة الجديدة ستقيس جودة خدمات "الصوت ونقل البيانات".

    وأضاف المصدر، أن المركز مزود بأجهزة متطورة مرتبطة بوحدات القياس لمستوى جودة خدمات المحمول الموزعة بمختلف مناطق الجمهورية، وذلك لاختبار أداء شبكات المحمول وإصدار تقرير شهري دوري عن مستوى جودة الخدمة.

    كان جهاز تنظيم الاتصالات فرض غرامة بقيمة 10 ملايين جنيه على شركة فودافون مصر جراء انقطاع خدماتها لنحو 5 ساعات قبيل عيد الفطر، وأصدر تنظيم الاتصالات حينها بيانا حذر فيه شركات المحمول من انخفاض جودة الخدمة.

    وقال الجهاز في البيان إنه "من الآن فصاعدا فإنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك توقيع غرامات على الشركات المخالفة وفقا للتعاقدات المبرمة".

    وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اتفق مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات المحمول وإصدار تقارير شهرية عن مستوى الخدمة، وكان من المفترض أن تبدأ الشركة إصدار تقاريرها في يناير الماضي إلا أن مشكلات فنية خاصة بأجهزة القياس حالت دون ذلك.

    وزارة الاتصالات خدمات المحمول القرية الذكية شركة فودافون عيد الفطر
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