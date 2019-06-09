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    كرتونة البيض تتراجع 4 جنيهات.. وارتفاع طفيف في أسعار الدواجن

    01:02 م الأحد 09 يونيو 2019
    كرتونة البيض تتراجع 4 جنيهات.. وارتفاع طفيف في أسعار الدواجن

    بيض

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر كرتونة البيض بنحو 4 جنيهات، لتسجل بالمزرعة 25 جنيهًا، مقابل 29 جنيهًا الأسبوع الماضي.

    وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض في السوق يتراوح بين 30 و31 جنيهًا.

    وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى تراجع الطلب بعد شهر رمضان.

    وانخفض سعر كيلو الدواجن البلدي جنيهًا واحد للكيلو ليتراوح بين 33 و34 جنيهًا بالمزرعة، ليباع بنحو 38 جنيهًا في الأسواق، وفقًا لعبد العزيز.

    بينما ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بشكل طفيف للكيلو جرام الواحد خلال تعاملات اليوم، ليصل سعر كيلو الدواجن إلى 28 جنيهًا بالمزرعة مقابل 27 جنيهًا الأسبوع الماضي، ليباع بنحو 32 جنيهًا في الأسواق.

    وقال رئيس الشعبة إن أسعار الكتاكيت تراجعت جنيهًا واحدًا، ليتراوح بين 4 و5 جنيهات للكتكوت.

    وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

    كرتونة البيض البيض أسعار الدواجن

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