واصلت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، من خلال تكثيف الجهود بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي وشرطة التموين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



ملاحقة مخابز "الدقيق المدعم"



في مجال حماية جمهور المستهلكين، نجح قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في شن حملات موسعة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد كبير من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة، حيث تم التحفظ على أكثر من 14 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) قبل بيعها في السوق السوداء أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

ضربة لسرقات الكهرباء ومخالفات النقل

بالتوازي مع جهود شرطة التموين، حققت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء نتائج إيجابية بضبط 5771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، مما يسهم في الحفاظ على المال العام وتأمين قطاع الطاقة.



كما سجلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات 1076 قضية متنوعة داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، شملت مخالفات متنوعة تستهدف تأمين حركة الركاب وفرض الانضباط داخل المنظومة.

ملاحقة المتهربين ضريبياً وجمركياً



وعلى صعيد آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 486 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن مدينين لمصلحة الضرائب، ضمن جهود الوزارة في حماية الاقتصاد القومي.



وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الخدمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.