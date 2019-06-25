انطلاق مؤتمر الإصلاح الإداري بحضور وزيرة التخطيط ورؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- هاني رجب:

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل.

ويقام المؤتمر بحضو وزيرة التخطيط، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رؤساء ومسؤلوا الهيئات والمؤسسات الصحفية القومية.

ويناقش المؤتمر أهمية الإصلاح الإداري في مصر كمفتاح أساسي لعملية الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في اليوم العالمي للخدمة المدنية الذي أقرته الأمم المتحدة.