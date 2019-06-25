  • عاجل:أجيري يرد على "منتقدي صلاح".. وحقيقة استبعاد وردة من المنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    انطلاق مؤتمر الإصلاح الإداري بحضور وزيرة التخطيط ورؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية

    11:40 ص الثلاثاء 25 يونيو 2019
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة
    • عرض 8 صورة

    كتب- عبدالقادر رمضان:

    تصوير- هاني رجب:

    انطلق صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل.

    ويقام المؤتمر بحضو وزيرة التخطيط، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رؤساء ومسؤلوا الهيئات والمؤسسات الصحفية القومية.

    ويناقش المؤتمر أهمية الإصلاح الإداري في مصر كمفتاح أساسي لعملية الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

    ويأتي انعقاد المؤتمر في اليوم العالمي للخدمة المدنية الذي أقرته الأمم المتحدة.

    مؤتمر الإصلاح الإداري التنظيم والإدارة الأعلى للإعلام

    الخبر التالى:

    الرقابة المالية تصدر قرارا لتيسير إجراءات تأسيس الشركات القابضة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان