الاستثمار: شراكة مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين المرأة في أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الجمعة، إن مصر تنفذ شراكة مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين المرأة في أفريقيا خاصة فى مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر.

وشارك وفد من الوزارة، ، في جلسة حول تمكين المرأة فى مجال الأعمال في أفريقيا، ضمن فاعليات الدورة الـ12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكي الأفريقي، بحضور رئيس موزمبيق و10 رؤساء دول وحكومات و70 وزيرا ومسؤول كبير من أفريقيا والولايات المتحدة.

وأشارت الوزارة في البيان، إلى أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في إفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50% من سكان إفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، ودعت الوزيرة إلى ضرورة دعم سيدات الاعمال للاستثمار فى القارة، لبناء مجتمعات قوية.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتوفير التمويل للمرأة، سواء عبر نشاط ريادة الأعمال، حيث قامت مبادرة فكرتك شركتك التابعة للوزارة، بتمويل ودعم وتوجيه عدد كبير من رائدات الأعمال، وتفعيل ابتكاراتهم وأفكارهم على أرض الواقع، بنحو 30%.

وأشارت الوزارة، إلى إعادة تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يقدم خدماته لحوالي 3 ملايين عميل، 45% منهم من النساء، وإجراء إصلاحات تشريعية إيجابية تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار، الذي تضمن مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية.

وقال البيان، إن نسبة حصول المرأة على التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80%، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50% في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.