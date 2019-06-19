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    قطاع الأعمال تنظم مؤتمر جسور التجارة الخارجية مع أفريقيا في يوليو

    12:00 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    قطاع الأعمال تنظم مؤتمر جسور التجارة الخارجية مع أفريقيا في يوليو

    ارشيفيه

    كتبت- شيماء حفظي:

    تنظم وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للنقل البحري والبري، مطلع الشهر المقبل، مؤتمرا للمتعاملين في التجارة الخارجية تحت عنوان "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا".

    وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن المؤتمر المقرر تنظيمه في 2 يوليو المقبل، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الإفريقية، وفي ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي للعام 2019.

    وأوضحت الوزارة، أنها ستعلن خلال المؤتمر الإعلان عن جسر بحري بين ميناء العين السخنة وشرق إفريقيا بسعر منافس للشحن البحري بداية من أكتوبر المقبل على أن تكتمل باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.

    وستعلن الوزارة خلال المؤتمر إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي توفرها الشركات التابعة لها في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة ودعم وتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا.

    يذكر أن المؤتمر يعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبالشراكة مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.

    وزارة قطاع الأعمال العام القابضة للنقل البحري أفريقيا التجارة الخارجية

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