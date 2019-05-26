الكيلو يصل لـ130 جنيها.. شعبة الحلويات: أسعار الكحك تنخفض هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

قال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الكحك تراجعت بنحو 5% هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأرجع العبد، تراجع أسعار الكحك هذا العام إلى تراجع أسعار السكر بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد بالإضافة إلى تراجع أسعار المكسرات.

"سعر كيلو السكر كان العام الماضي 11.5 جنيه ولكن سعر الكيلو هذا العام نحو 7.4 جنيه كما ساهم انخفاض سعر الدولار في انخفاض أسعار المكسرات المستخدمة في صناعة الكحك"، وفقًا لرئيس شعبة الحلويات.

ومنذ بداية العام تشهد أسعار الدولار تراجعًا أمام الجنيه، نتيجة زيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة لمصر.

وأضاف العبد، أن نسبة الإقبال مازالت ضعيفة خلال الأيام الحالية، متوقعًا زيادة الإقبال مع اقتراب عيد الفطر، مشيرًا إلى أن "الناس يتبدأ تشتري قبل العيد بحوالي 4 أيام".

وبدأت المتاجر خلال الأيام الحالية عرض كحك وبسكويت عيد الفطر، ويرصد مصراوي أسعار الأصناف المختلفة في عدد من المحلات.

1-العبد:

كيلو كحك سادة 110 جنيهات.

كيلو كحك ملبن 110 جنيهات.

كيلو كحك عجمية 110 جنيهات.

كيلو كحك عين جمل 160 جنيهًا.

كيلو كحك فسدق 170 جنيهًا.

كيلو غريبة بالجوز 150 جنيهًا.

كيلو بسكويت "سادة، برتقال، جوز هند، شيكولاتة كوكيز" 95 جنيهًا.

كيلو بيتيفور ممتاز 120 جنيهًا.

كيلو بيتيفور بالمكسرات 150 جنيهًا.

كيلو منين سادة 95 جنيهًا.

كيلو منين عجوة 95 جنيهًا.

2- لابوار:

كيلو كحك سادة 160 جنيهًا.

كيلو كحك بالعجوة 150 جنيهًا.

كيلو كحك عجمية 180 جنيهًا.

كيلو كحك جوز مطحون وملبن 190 جنيهًا.

كيلو كحك "جوز- عين جمل" 250 جنيهًا.

علبة بسكويت سادة صغيرة الحجم 18 جنيهًا.

علبة بسكويت سادة وسط 60 جنيهًا.

علبة بسكويت كبيرة 125 جنيهًا.

كيلو بيتي فور "فانيليا- شيكولاته" 210 جنيهات.

3- مونجيني:

كيلو كحك سادة 110 جنيهات.

كيلو كحك عجمية 110 جنيهات.

كيلو كحك عجوة 110 جنيهات.

كيلو كحك عين جمل 130 جنيهًا.

كيلو كحك بندق 130 جنيهًا.

كيلو كحك ملبن 110 جنيهات.

كيلو كحك فسدق 145 جنيهًا.

كيلو بسكويت نشادر 110 جنيهات.

كيلو غريبة سادة 110 جنيهات.

كيلو بيتي فور 145 جنيهًا.

4- تسبيباس:

كيلو كحك بندق 210 جنيهات.

كيلو كحك جوز 200 جنيه.

كيلو كحك سادة 130 جنيهًا.

كيلو كحك عجمية 147 جنيهًا.

كيلو كحك عجوة 115 جنيهًا.

كيلو كحك ملبن 115 جنيهًا.

كيلو بسكويت " برتقال- جوز هند- شيكولاته" 115.5 جنيه

كيلو بسكويت نشادر 105 جنيهات.

كيلو بيتي فور شيكولاته 145 جنيهًا.

كيلو غريبة قسدق 252 جنيهًا.

كيلو غريبة بندق 230 جنيهًا.

كيلو غريبة سادة 130 جنيهًا.

5- ساليه سوكريه:

كيلو كحك "سادة – ملبن – عجوة - عجمية" 130 جنيهًا.

كيلو كحك عجمية جوز 150 جنيهًا.

كيلو كحك جوز 170 جنيهًا.

كيلو بسكويت نشادر 120 جنيهًا.

كيلو غريبة 150 جنيهًا.

كيلو بيتي فور عادي 140 جنيهًا.

كيلو بيتي فور لوكس 160 جنيهًا.

كيلو بيتي فور مكسرات 170 جنيهًا.