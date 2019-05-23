هبوط جديد اليوم.. الدولار ينخفض إلى 16.95 جنيه في بنكي الأهلي ومصر

الدولار ينخفض إلى 16.95 جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار 5 قروش مرة واحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، في بنكي الأهلي ومصر ليسجل 16.85 جنيه للشراء و16.95 جنيه للبيع.

كما هبط الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش، مقارنة ببداية التعاملات ليسجل 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك قناة السويس إلى 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.86 جنيه للشراء، و16.96 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي 5 قروش، ليسجل 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.90 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول 16.88 جنيه للشراء، و16.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.89 جنيه للشراء، و16.99 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الخضراء ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.92 جنيه للشراء، و17 جنيها للبيع.