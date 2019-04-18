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    هبوط جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه في منتصف التعاملات

    02:18 م الخميس 18 أبريل 2019
    هبوط جديد لأسعار الدولار أمام الجنيه في منتصف التعاملات

    الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    هبط سعر الدولار أمام الجنيه بين 3 قروش و13 قرشا في 8 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

    وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي إلى 17.15 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، وقناة السويس إلى 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر العملة الأمريكية 7 قروش في بنك كريدي أجريكول، إلى 17.14 جنيه للشراء، و17.24 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار 13 قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.15 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة، والتعمير والإسكان عند 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

    وكانت أسعار الدولار انخفضت في حدود 5 قروش في بعض البنوك خلال تعاملات أمس الأربعاء، بالإضافة إلى بين قرشين و3 قروش خلال تعاملات الصباح مقارنة بمساء أمس.

    أسعار الدولار البنك الاهلي بنك مصر البنك العربي الأفريقي الدولار

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