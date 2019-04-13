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    منى ذو الفقار: 17 مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر منذ مايو 2017

    04:19 م السبت 13 أبريل 2019
    منى ذو الفقار: 17 مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر منذ مايو 2017

    منى ذو الفقار

    كتبت-منال المصري:

    قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للمشروعات متناهية الصغر لمصراوي، إن إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر تجاوزت 17 مليار جنيه لعدد 3 ملايين مستفيد منذ مايو 2017 وحتى نهاية ديسمبر الماضي.

    وأضافت أن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات متناهية الصغر حفزت البنوك على تمويل هذه المشروعات بالتعاون مع الجمعيات والشركات المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر.

    وكان البنك المركزي، أطلق في مايو 2017، مبادرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتحفيز البنوك على تمويل هذا النشاط بالتعاون مع الشركات والجمعيات في هذا المجال.

    منى ذو الفقار مشروعات متناهية الصغر تمويل المشروعات البنك المركزي

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