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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأربعاء

    10:42 ص الأربعاء 10 أبريل 2019
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات الأربعاء

    الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه أمس.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول، والبركة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر البنك العربي الأفريقي

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