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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

    10:43 ص الإثنين 01 أبريل 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية التعاملات

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 9 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي، عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي البنك العربي الأفريقي بنك مصر

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