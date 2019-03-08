أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر السمك البلطي والجمبري في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار السمك البوري والسبيط والكاليماري، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الجمعة 50 قرشًا مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 23 جنيهًا و25 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 260 و320 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 34 و40 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا اليوم 10 جنيهات، مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري نحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 9 جنيهات، عند نفس أسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 59و 65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.