النفط يتراجع مع خفض الصين هدفها للنمو الاقتصادي

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع قيام الصين بخفض هدفها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مما ينال من توقعات الطلب على الوقود، لكن جهود خفض الإنتاج بقيادة "أوبك" ما زالت تقدم بعض الدعم، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.31 دولار للبرميل، منخفضة 28 سنتًا بما يعادل 0.5% عن تسويتها السابقة.

وسجلت عقود خام برنت 65.37 دولار للبرميل، بانخفاض 30 سنتًا أو 0.5%.

وقال محللو قطاع الطاقة في تي.إس لومبارد للأبحاث الاقتصادية، ”في المدى القريب... من الصعب المراهنة بقوة على ارتفاع أسعار النفط السوق، وفقًا للوكالة.

"ما زالت تعمل على تصريف تخمة المعروض التي تكونت في النصف الثاني من العام الماضي"، بحسب قولهم.

وقالت الصين، اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف نمو اقتصاديا بين 6 و6.5% خلال العام الجاري، انخفاضًا من 6.6% العام الماضي، وهو ما كان بالفعل أدنى مستوى في عقود.