"قطاع الأعمال" تنظم ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة

كتبت- شيماء حفظي:

نظمت وزارة قطاع الأعمال العام ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرنامج الطروحات في البورصة، وحضرها ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات.

وتأتي هذه الورشة برعاية مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون مع البورصة المصرية وبنك أوف نيويورك، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل، إن الوزارة تعتزم تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 إلى 15 مسؤول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم في الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف توفيق أن الطرح سيكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت.

وتناولت ورشة العمل عددا من الجوانب المتعلقة بعملية الطرح، بدأت بالنواحي القانونية لكل من مرحلة الإعداد للطرح ومرحلة الطرح، قام بعرضها ممثلي مكتب معتوق بسيوني وحناوي. ثم عرض ممثلي بنك أوف نيويورك أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين.

وقالت هبة الصيرفي، مساعد رئيس البورصة المصرية، إن دور مسؤول علاقات المستثمرين هو الحفاظ على علاقة تواصل وشفافية بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين في جانبي الشراء والبيع وأهمية الإفصاحات والشروط المطلوب توافرها فيها.