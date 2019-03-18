رويترز: الجنيه يصعد أمام الدولار لأعلى مستوى في أكثر من عامين

القاهرة- وكالات:

ارتفع الجنيه المصري أمس الأحد إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد، بحسب وكالة رويترز.

وجرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار أمس، لتزيد أكثر من 3% مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير حين بدأت أحدث موجة صعود لها.

وقال هاني فرحات خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال لرويترز "ترون أن معظم المؤشرات تتحسن... السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلا".

وأضاف لرويترز أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.

وتابع "فور إلغاء آلية التحويل، صارت كل التدفقات الداخلة إلى البلاد تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك... وهذا ينعكس أيضا بشكل مباشر على تقلبات الجنيه أمام الدولار".

وقال "أعتقد أن الأمر تأخر قليلا. فلو أن آلية التحويل ألغيت قبل عام، لحدث الصعود قبل عام".

ومنذ أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في 2016 ليهبط إلى نحو نصف قيمته، يقول خبراء الاقتصاد إنه أحكم سيطرته على قيمة العملة المحلية التي لم تحظ بهذه القوة منذ مارس 2017.

وقال ألين سانديب، رئيس البحوث في النعيم للوساطة، إن ارتفاع التدفقات يرجع أيضا إلى زيادة الشهية لأدوات الخزانة المصرية من المتعاملين الراغبين في الاستفادة من فروق أسعار الفائدة وتحسن ميزان المدفوعات.

وأضاف سانديب "استأنفنا الآن صادرات الغاز الطبيعي المسال... فعلى أساس سنوي، وبافتراض أننا نصدر مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، يضيف ذلك صادرات بأكثر من ملياري دولار سنويا".

وأصبحت مصر، التي تصدر حاليا 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، مصدرا صافيا في أواخر 2018، في تحول كبير للبلد الذي أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية في 2016.