النفط ينهي الأسبوع على خسارة مع تجدد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها أنهت الأسبوع على خسارة مع تجدد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي وبعد أن سجل الدولار أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر.

وفي جلسة هادئة نسبيا، أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 8 سنتات لتبلغ عند التسوية 52.72 دولار للبرميل لكنها هبطت أكثر من 4% على مدار الأسبوع.

وبحسب رويترز ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 39 سنتا لتسجل عند التسوية 62.02 دولار للبرميل، ومنهية الأسبوع على خسارة تبلغ أكثر من 1 %.

ولقيت السوق دعما متواضعا أمس الجمعة من أنباء بأن الولايات المتحدة والصين ربما ما زال بمقدورهما الوفاء بمهلة تنتهي في أول مارس لتسوية بعض القضايا في نزاعهما التجاري.