الصناعة: بيبسي تضخ استثمارات بمصر بقيمة 500 مليون جنيه خلال 4 سنوات

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير عمرو نصار، بحث مع كريستا بايلوت نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيبسي العالمية لشئون الاستثمار، المشروعات الحالية والتوسعات المستقبلية للشركة بمصر.

وقالت كريستا بايلوت نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيبسي العالمية، إن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في السوق المصري في مجالات المشروبات والسناكس، من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون جنيه خلال الـ 4 سنوات المقبلة، بحسب البيان.

وأضافت كريستا، أن مشروعاتها في مصر يعمل بها 15 ألف عامل كما تقوم الشركة بتنفيذ عدد من البرامج في مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا الحديثة وبرامج الدعم الاجتماعي في اطار المسئولية الاجتماعية للشركة .

وأشارت إلى أن شركة بيبسي مصر بدأت بالفعل في تصدير عدد من المنتجات لدول شمال أفريقيا كما يجرى حاليًا دراسة تصدير منتجات الشركة لأسواق 13 دولة أفريقية جديدة، وفقا لبيان الوزارة.

وخلال اللقاء، قال نصار، إن الوزارة حريصة على جذب الشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصري من خلال إنشاء مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات الحالية، وفقًا للبيان.

وأشار الوزير إلى سعى الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الحكومة والشركات العالمية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق بمنطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا .

وقال الوزير إن ضخ استثمارات جديدة من الشركة، يعكس ثقتها في السوق المصري كأحد المقاصد الاستثمارية الهامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار في جذب كبريات الشركات العالمية للعمل والتوسع بالسوق.



وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية قيام الشركات العالمية بتصنيع منتجات " بماركات مصرية " وذلك للاستفادة من سمعة وقبول المنتج المصري بعدد كبير من الأسواق العالمية خاصة الأسواق الافريقية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا لتدشين منظومة الشباك الواحد بالمطارات والمواني المصرية بالتعاون بين وزارات المالية والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار والتخطيط بهدف تسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير .

واشار نصار الي ضرورة استفادة الشركات العالمية العاملة بالسوق المصري من مشاركة مصر بمعرض اكسبو دبي 2020 وتنظيم مصر للبطولة الافريقية القادمة لكرة القدم فى الترويج للمنتجات المصرية بأسواق دول الشرق الاوسط وقارة افريقيا ، لافتا الي اهمية تفعيل التعاون بين الشركات العالمية والحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .