مباحثاث بين وزير الاتصالات ورئيس الأعلى للإعلام لتعزيز التعاون المشترك

مباحثاث بين وزير الاتصالات ورئيس الأعلى للإعلام

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آفاق التعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بما يضمن تطوير بيئة إعلامية ورقمية مواكبة للمستحدثات التكنولوجية وأكثر التزامًا بالأطر التنظيمية، وكذلك آليات التعامل مع المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يأتي ذلك في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وتم التأكيد على أهمية وضع أطر واضحة لصون حقوق الملكية الفكرية عبر الفضاء الالكتروني.