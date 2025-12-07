إعلان

مباحثاث بين وزير الاتصالات ورئيس الأعلى للإعلام لتعزيز التعاون المشترك

كتب : آية محمد

03:12 م 07/12/2025

مباحثاث بين وزير الاتصالات ورئيس الأعلى للإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آفاق التعاون بين وزارة الاتصالات والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بما يضمن تطوير بيئة إعلامية ورقمية مواكبة للمستحدثات التكنولوجية وأكثر التزامًا بالأطر التنظيمية، وكذلك آليات التعامل مع المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يأتي ذلك في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وتم التأكيد على أهمية وضع أطر واضحة لصون حقوق الملكية الفكرية عبر الفضاء الالكتروني.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الاتصالات رئيس الأعلى للإعلام خالد عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟