محلل أسواق مال يكشف توقعاته لأداء البورصة المصرية في 2026

أكد محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية حققت أداءً استثنائيًا منذ بداية 2025.

وقال عطا، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن المؤشر الرئيسي تجاوز 41700 نقطة، مضيفًا أن الزخم الحالي سيستمر طوال الربع الأول من 2026 بفضل تعافي الاقتصاد ونمو القطاعات الصناعية والمصرفية والعقارية بشكل ملحوظ.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية التي أعلنها وزير المالية الدكتور أحمد كوجك ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عززت ثقة المستثمرين بشكل كبير.

وتابع محلل أسواق المال، أن هذه التيسيرات فتحت شهية المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مؤكدًا أن دخول شركات جديدة للسوق سيرفع رأس المال السوقي ويزيد سيولة التداولات.

وأشار محمود عطا، محلل أسواق المال، إلى أن السوق المصرية أصبحت أعمق وأكثر نضجًا مما يسمح بطروحات جديدة وضخ استثمارات ضخمة.

وقال إن التحول الضريبي حوّل البورصة إلى وجهة جاذبة، مشددًا على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي الكامل.

وشدد عطا على أن البورصة المصرية على أعتاب مرحلة صعود تاريخية، مؤكدًا أن استمرار الإصلاحات سيجعل السوق من أقوى الأسواق الناشئة في المنطقة خلال 2026.