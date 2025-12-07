الغلاء يضرب موسم التخفيضات.. البلاك فرايدي "فرجة فقط"

كتبت- ميريت نادي:

تزينت محلات الملابس والأحذية باللافتات الحمراء التي تحمل نسب تخفيضات كبرى بمناسبة "البلاك فرايدي" لجذب الزبائن وتشجيعهم على الشراء، ولكن جاء ذلك دون جدوى، حيث شهدت أغلب المحلات حالة من الهدوء وضعف الإقبال على الشراء، بحسب ما كشفه تجار في مناطق المهندسين، وروكسي، ووسط البلد، لمصراوي.

وانخفضت نسبة الإقبال على شراء الملابس والأحذية في موسم البلاك فرايدي هذا العام بنسبة تتراوح بين 40% و60% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما خيب آمال أصحاب المحلات الذين كانوا يأملون أن تنشط عروض البلاك فرايدي حركة البيع وتنهي حالة الركود التي يشهدها قطاع الملابس.

الزبائن.. "مفيش عروض على المنتجات الجديدة"

يقول جورج إسحاق، مشتري التقاه مصراوي بمنطقة روكسي، إن العروض اقتصرت على منتجات معينة داخل المحلات، بينما المنتجات الجديدة مش موجودة داخل العروض.

يضيف أمير مصطفى، مشتري: الأسعار كانت مرتفعة بعد التخفيضات، الموسم عادي ومش فرصة كبيرة للشراء لأن بعد الخصومات تظل سعر القطعة غالية.

أما محمود عبد الحميد فيرى أن الموديلات كانت متشابهة في الشكل واللون مع العام الماضي، ولا يوجد أي اختلاف أو تنوع في الموديلات هذا العام، رغم ارتفاع أسعاره بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

الغلاء يضرب موسم التخفيضات

من جهته، يقول محمد يوسف، صاحب أحد محلات الملابس بمنطقة شبرا إن مبيعات موسم البلاك فرايدي ضعيفة هذا العام مقارنة بالعام الماضي بالرغم من التخفيضات التي وصلت إلى 20% على أي قطعة في المحل، وتفعيل عرض اشتري قطعتين واحصل على قطعة مجانا.

واتفق معه، ميلاد مينا، صاحب محل ملابس بوسط البلد، قائلا: هناك ضعف كبير في الإقبال على الرغم من وجود نسب تخفيضات أكبر من تخفيضات العام الماضي.

ويرى أن الإقبال خلال موسم البلاك فريداي تراجع بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، وأرجع الأسباب للارتفاع الكبير في الأسعار، موضحا: على الرغم من التخفيضات إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة على المواطنين بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

المهندسين.. فرجة لا شراء

لم يختلف الوضع كثرا في منطقة المهندسين، يقول أيمن إبراهيم، عامل بمحل ملابس بالمنطقة إن المبيعات تراجعت بنسبة 60% عن الموسم الماضي بسبب زيادة الأسعار.

وأضاف إبراهيم: الإقبال الضعيف جاء بسبب التضخم وارتفاع أسعار البنزين والمحروقات، التي أدت لارتفاع عدد كبير من السلع وهو ما جعل المواطن يرتب أولوياته للشراء.

وتابع إبراهيم، "الزبون دائما متردد يشتري بسبب ارتفاع الأسعار، والأغلب بيتفرج بس".

السعر أهم من الجودة

وأكد أحمد شريف، عامل بمحل ملابس للأطفال بمنطقة وسط البلد، على ضعف الإقبال هذا الموسم، وأن الإقبال السنة الماضية أفضل من الوقت الحالي، قائلا: "الناس بتهتم بالسعر أكثر من الجودة، والزبائن دائما تبحث عن القطع الأقل سعرا بسبب ارتفاع الأسعار".

ويقول عمر أحمد، أحد العاملين بمحل أحذية بروكسي، إن التخفيضات الكبيرة على الأحذية موضة الموسم الماضي، أما موضة هذا العام فيوجد عليها تخفيضات محدودة.

وأضاف عمر، أن الأحذية الشتوية موسمية، العميل "بيلبس البوت والشمواه" 3 شهور فقط في السنة وهو ما يجعل الزبائن مترددة تشتري.

الشعبة تبرر: الأحوال الجوية قللت من المبيعات

قال خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة التجارية، إن موسم البلاك فرايدي هذا العام شهد إقبالًا ضعيفًا من قبل المواطنين، موضحًا أن الإقبال على الشراء ضعيف بصفة عامة بسبب الأحوال الجوية، وأن الأسعار متشابهة بأسعار السنة الماضية".

وأوضح فايد، أن خصومات البلاك فرايدي هذا العام وصلت لـ20%، على الملابس المصرية والملابس العالمية تصل ل 40%، وأن المواطن يتجه نحو الخصومات الأكثر.

وأشار خالد إلى أن مبيعات الملابس هذا العام تراجعت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

مخالفة التيار

على عكس كل ما سبق، تقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس، إن نسبة الإقبال والمبيعات في البلاك فرايدي ارتفعت في محلات المولات وكانت العروض في تلك المحلات بنسبة 50%.

وأكدت أن نسبة المبيعات تعتمد على الخصومات المعروضة في المحلات، متوقعة انتعاش المبيعات في الفترة المقبلة، مرجعة ذلك إلى اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.