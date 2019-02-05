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    الاحتياطي الأجنبي يعاود الارتفاع في يناير ويسجل 42.6 مليار دولار

    03:22 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
    الاحتياطي الأجنبي يعاود الارتفاع في يناير ويسجل 42.6 مليار دولار

    البنك المركزي

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 67 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، وذلك بعد أن تراجع لأول مرة منذ نحو عامين في آخر شهور 2018.

    وقال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية يناير إلى 42.617 مليار دولار، مقابل 42.550 مليار دولار، في نهاية ديسمبر.

    وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، قبل أن تنخفض في ديسمبر الماضي بنحو 1.963 مليار دولار مقارنة بنوفمبر.

    البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي صندوق النقد الدولي الدولار

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