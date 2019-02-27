وزير المالية يبحث مع نظيره الكوري عودة رحلات الطيران المباشر لمصر

وفد من المالية يزور كوريا للتعرف على تجربتها في تطبيق الفاتورة الضريبية

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد معيط وزير المالية، مع نامكي هونج نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد بكوريا الجنوبية، أهمية عودة رحلات الطيران الكوري المباشر مرة أخرى بين البلدين، مما يسهم في زيادة التعاون على جميع الأصعدة بين البلدين، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأكد معيط خلال اللقاء، في العاصمة الكورية "سول"، أهمية التعاون في مجال السياحة وزيادة أعداد السائحين الكوريين لزيارة مصر، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لمساعدة الجانب الكوري، حيث وضعت الدولة العديد من الآليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم المستثمرين.

وقال معيط إن لديه ثقة تامة بالثمار الإيجابية نتيجة تعاون كوريا الجنوبية مع مصر في كافة المجالات الأخرى مثل تبادل الثقافات والخبرات التكنولوجية والصناعية والتجارية، إلى جانب مجال السياحة.

وأكد نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية، أنه سيعمل مع المعنيين فى وزارة النقل في بلاده لسرعة عودة الطيران المباشر بين مصر وكوريا.

ورحب المسؤول الكوري بالجهود المبذولة من الدولة المصرية ووزير ماليتها لدعمهم للشركات الكورية العاملة في مصر، وحل كافة المشكلات الضريبية والجمركية لهذه الشركات، مشيرا إلى أنه سيعمل على تشجيع الشركات الكورية على مزيد من التواجد في مصر.

وقال وزير مالية واقتصاد كوريا، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام ستسهم في جذب استثمارات العديد من الدول للاستثمار في القارة الأفريقية خاصة في مجال البنية التحتية التي تتطلب الكثير من التمويلات لسرعة تنفيذ تلك المشروعات.

ووعد الوزير الكوري خلال لقائه مع الجانب المصري، بتسهيل الاجراءات الضريبية والجمركية لإزالة كافة المعوقات التب قد تواجه المستثمرين المصريين في الاستثمار بكوريا.

وأكد محمد معيط دراسة اتفاقيات الإعفاء الضريبى بين البلدين، وأنه تم الاتفاق على منح مزايا متماثلة للمصدرين في كلا البلدين.

وأشار معيط إلى أن البنك الأفريقي للتنمية سينشئ صندوقا للاستثمار في البنية التحتية برعاية ألمانيا، وسيتم تفعيل العمل به في يونيو المقبل، حيث تتم حاليا مناقشة آليات العمل فيما يتعلق بهذا الشأن مع البنك الأفريقي.