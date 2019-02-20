زيادة جديدة في الكوسة.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو البطاطس والكوسة، والفلفل الحامي، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس.

وزاد سعر كيلو الكوسة، اليوم جنهيًا، ليتراوح بين 7 جنيهات و 11 جنيهًا، بعدما ارتفع سعره أمس جنيهين للكيلو في سوق الجملة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه، وكيلو البطاطس بين 3.5 و6.75 جنيه بزيادة 50 قرشًا، والفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و 6.75 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و11 جنيهًا بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.