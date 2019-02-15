60 جنيها زيادة بالجمبري خلال أسبوع.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك، بين 4 جنيهات و60 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الأخير، في سوق العبور.

ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، ارتفع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 60 جنيهًا مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم الجمعة بين 260 و320 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع.

كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري نحو 10 جنيهات خلال الأسبوع إلى بين 90 و180 جنيهًا اليوم، وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 9 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 59 و65 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 34 و44 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 21.5 و23.5 جنيه، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.