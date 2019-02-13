صندوق النقد: إجراءات الإصلاح جعلت مصر من الدول الجاذبة للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يدعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها مصر لجذب المستثمرين، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أشادت بعثة الصندوق بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتي جعلتها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، وفقًا للبيان.

ويترأس أزعور، بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وأشار أزعور، خلال لقاء مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الإجراءات تساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في العنصر البشري وبرامج الحماية الاجتماعية.

وتأتي زيارة البعثة بعد تسلم مصر الشريحة الخامسة البالغة ملياري جنيه من قرض صندوق النقد لمصر بقيمة 12 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة بالمشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

وقالت نصر، إن الوزارة تقوم حاليا بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر والتي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية حيث يوجد فرص استثمارية كبرى في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفي مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم تشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي، وأن دول مجموعة السبعة عملت على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع المانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم البرنامج بقيمة 250 مليون دولار، فى اطار الدعم المخصص من ألمانيا بقيمة 500 مليون دولار، على مرحلتين.