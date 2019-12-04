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توفر 100 ألف فرصة عمل.. أهم ما تريد معرفته عن مدينة دمياط للأثاث‎ (فيديوجرافيك)

06:40 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
توفر 100 ألف فرصة عمل.. أهم ما تريد معرفته عن مدينة دمياط للأثاث‎ (فيديوجرافيك)

مدينة دمياط للأثاث

كتب- مصطفى عيد:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مدينة دمياط للأثاث، ضمن عدد من المشروعات القومية التي افتتحها خلال زيارته لدمياط، حيث تهدف المدينة إلى تعميق صناعة الأثاث وتطوير الصناعة وزيادة حجم التجارة والصادرات بالقطاع.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات المتعلقة بالمدينة الجديدة، والتي من المتوقع أن تساهم في تحقيق إضافة لصناعة الأثاث في مصر، وتوفير المزيد من التشغيل، خاصة مع التوقعات بأن توفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

السيسي مدينة دمياط للأثاث المشروعات القومية
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