ودائع البنوك تزيد الضعف في 4 سنوات وتسجل 4.170 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر

كتب- منال المصري:

كشف مستند صادر عن البنك المركزي، حصل مصراوي على نسخة منه، عن أن الجهاز المصرفي تمكن من استقطاب ودائع جديدة بقيمة 2.261 تريليون جنيه خلال آخر أربع سنوات.

وأشار المستند إلى أن إجمالي الودائع في البنوك وصل إلى 4.170 تريليون جنيه حتى نوفمبر الماضي مقابل 1.909 تريليون جنيه في ديسمبر 2015، بنسبة نمو 118.4% (وباستبعاد أثر تحرير سعر الصرف بلغت 98.1%).

وساهم تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 في ارتفاع كبير لسعر الدولار أمام الجنيه وصل إلى نحو الضعف، وهو ما أدى إلى تغير قيمة الودائع بالعملات الأجنبية عند تقييمها بالجنيه.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في تصريحات سابقة، إن دور الجهاز المصرفي في الفترة القادمة سيركز على توظيف حجم السيولة لديه بشكل أكبر لدفع دوران عجلة الإنتاج للأمام.

وأوضح المستند أن إجمالي الودائع بالبنوك سجل زيادة في آخر 5 أشهر بقيمة 177 مليار جنيه، وذلك مقارنة برصيدها في نهاية يونيو الماضي عند 3.993 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 4.4%.

وفي أول 11 شهرا من العام الجاري ارتفع إجمالي الودائع بالبنوك بقيمة 367 مليار جنيه بنسبة 9.7%، وخلال عام 2018 بقيمة 489 مليار جنيه بنسبة 14.8%، وخلال عام 2017 بقيمة 560 مليار جنيه بنسبة 20.3%، وخلال عام 2016 بقيمة 845 مليار جنيه بنسبة 44.3%.

وتزامن مع تحرير سعر الصرف طرح البنوك الحكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل سنة بعائد وصل إلى 20%، وهو ما أسهم في زيادة قيمة الودائع خلال عامي 2016، و2017.